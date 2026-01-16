Форвард «Акрона» Артем Дзюба высказался о продолжении карьеры в 37 лет.

Артем Дзюба globallookpress.com

«В чем моя мотивация продолжать карьеру? Я всегда хочу соревноваться. Это вызов. Ты же соревнуешься с самим собой. Многие говорят про возраст, а ты борешься с этим.

Я каждый день соревнуюсь с молодыми ребятами на равных и не уступаю им. Пока мне это нравится. У меня есть этот червячок внутри, который позволяет мне соревноваться», — приводит слова Дзюбы Sport24.

В текущем сезоне РПЛ 37-летний Дзюба принял участие в 16 матчах, в которых забил пять мячей и сделал четыре ассиста.