Экс-игрок «Зенита» Жерсон, который перебрался в «Крузейро», оценил свой период игры за питерский клуб.

«Я благодарен за предоставленную возможность. У меня был сезон во "Фламенго" с большим количеством игр. Я получил травму и вернулся почти в конце сезона.

Это был опыт, повлиявший на мою жизнь. Я ни о чем не жалею. Это был мой выбор, иногда мы делаем правильный выбор, иногда — неправильный, но я благодарен. Я поехал в Россию, где меня хорошо приняли, пробыл там ненадолго, и у меня появилась возможность присоединиться к исключительному проекту, я счастлив», — приводит слова Жерсона ESPN.

В 15 матчах за «Зенит» бразилец смог забить два мяча. Зимой Жерсон перебрался в «Крузейро» за 30 миллионов евро.

Напомним, что «Зенит» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.