Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев оценил процесс восстановления нападающего команды Вадима Ракова от травмы.

Магомед Адиев — главный тренер «Крыльев Советов» globallookpress.com

«Восстановление Ракова идет позитивно. Надеемся, что на третьем сборе он будет в строю. Есть такое предположение. К началу чемпионата он будет, конечно, в неоптимальной форме. Но надеемся, что он приобретет кондиции, которые нам помогут во второй части чемпионата», — цитирует Адиева «Матч ТВ».

Раков не играет с сентября из-за травмы, полученной во время тренировки в составе молодежной сборной России.

Нападающий в текущем сезоне провел 11 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.