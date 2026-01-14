Хавбек «Спартака» Роман Зобнин высказался о своем нынешнем статусе в команде.

Роман Зобнин globallookpress.com

«Хочу пробить отметку в 300 игр в "Спартаке". Для меня это действительно очень значимо. Когда я был мальчиком из Иркутска, я мог только об этом мечтать. Сейчас я уже иду к отметке 300 матчей.

А что касается личного и академии, то я уже сказал, что я здесь готов помогать детям и хочу, чтобы мои дети были самые счастливые здесь. Чтобы они росли как футболисты и как личности.

Легенда клуба? Нет, я не считаю себя легендой "Спартака", — цитирует Зобнина "Матч ТВ".

31-летний игрок выступает за столичный клуб с 2016 года. В этом сезоне сыграл 19 матчей и забил один мяч. Вместе со "Спартаком" Зобнин выиграл чемпионат и суперкубок страны в 2017-м году, а также Кубок России в 2022-м.