Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал назначение Франка Артиги на аналогичный пост в «Рубине».

Франк Артига globallookpress.com

«Первая мысль — это неожиданно и странно. Команда шла на седьмом месте, и, исходя из их возможностей, это был потолок. Тяжело сказать, что именно не устраивало руководство, возможно, качество футбола. Теперь будут играть в более атакующий футбол, но боюсь, что это скажется на результате. Испанские специалисты в нашем чемпионате пока себя проявить не могут, но будем смотреть», — цитирует Точилина «Советский спорт».

49-летний испанец подписал контракт с «Рубином» до лета 2027 года.