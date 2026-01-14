Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об игре своей команды в текущем сезоне.

Арне Слот globallookpress.com

«Сколько игр мы сыграли в этом сезоне? Наверное, около 30? Думаю, 28 из моих предматчевых установок я мог бы просто выбросить в мусорку.

Полагаю, только один или два раза команда делала то же самое, что и за 20 недель до этого. "Арсенал" был одной из них, они просто играли против нас так, как мы привыкли.

Но "Барнсли" всегда играет по схеме 4-3-3, а сегодня решил играть пятеркой, что я вполне понимаю. Я бы тоже так сделал, если бы был их тренером», — цитирует Слота Metro.

В настоящий момент «Ливерпуль» располагается на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ.