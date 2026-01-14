Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал назначение Франка Артиги на пост главного тренера «Рубина».

«Рашид Маматкулович выжимал максимум из состава "Рубина", выше не залезть. Не знаю, почему произошли эти изменения, мне нравилась стабильность. Была очень крепкая команда из середины. Может быть, у Рахимова был конфликт с руководством, он требовал усиления, но работал он хорошо.

Есть сомнения, что Артига поднимет "Рубин", он не взлетит с командой, ему будет непросто. Артига — это не тренер для борьбы за золотые медали, он средний. Места при нём будут такие же — 8-10 в таблице. Будет обидно, если при нём всё развалится, придут 50 новых футболистов и начнётся непонятно что», — цитирует Сенникова «Советский спорт».

49-летний испанец подписал контракт с «Рубином» до лета 2027 года.