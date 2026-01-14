Нападающий «Манчестер Сити» Антуан Семеньо ответил на вопрос о своей адаптации в новой команде.

Антуан Семеньо globallookpress.com

Ганец подписал с новым клубом контракт до лета 2031 года.

«Здесь царит идеальная атмосфера. Все уверены в себе и стремятся к лучшему. Я только что пришёл, и они помогли мне обрести уверенность, меня тепло приняли.

Это было непросто, безусловно, непросто, но пока мне всё нравится, я очень быстро всё усваиваю. Мне это нравится. Я переношу уверенность, которую получил в "Борнмуте", сюда. Я играю с улыбкой на лице. Я наслаждаюсь каждым моментом», — цитирует Семеньо клубная пресс-служба.

25-летний Семеньо провел 19 матчей в текущем сезоне АПЛ в составе «Борнмута», в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.