6 февраля (пятница) 15:00 — ЦСКА сыграет с «Динамо» 19:30 — «Краснодар» сыграет с «Зенитом»

3 февраля (вторник) 15:00 — «Зенит» против «Динамо» 19:30 — ЦСКА встретится с «Краснодаром»

В турнире примут участие четыре команды РПЛ: «Краснодар» , «Зенит» , ЦСКА и «Динамо» . Матчи будут организованы по круговому формату и состоятся 3, 6 и 10 февраля.

Российская Премьер-Лига обнародовала расписание четвертого зимнего Кубка, который пройдет в Абу-Даби.

Футбол•Вчера 21:23 Без грусти по Дивееву. ЦСКА присмотрел Адриелсона

Футбол•Вчера 16:38 Валерий Непомнящий: В «Спартаке» давление на иностранцев всегда будет запредельным

Футбол•Вчера 12:56 Лето, когда Америка влюбилась в футбол: полная история ЧМ-1994

Футбол•12/01/2026 23:08 Трансферный дайджест. 6 — 12 января

Футбол•12/01/2026 19:44 Турецкий гамбит: ради кого ЦСКА отказался от трансфера Сауся

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 12:54 Моуринью 2.0: что ждет «Реал» под руководством Арбелоа

Футбол•Сегодня 11:26 Детали спорного назначения: почему «Манчестер Юнайтед» отказал Сульшеру и выбрал Каррика

Футбол•Вчера 15:26 Зимняя лихорадка: кто возглавил список самых дорогих трансферов января?

Футбол•Вчера 13:32 Каталонская дерзость: в чем секрет превосходства «Барселоны» над «Реалом»?

Футбол•Вчера 11:18 Десятая жертва Переса: почему увольнение Алонсо лишь маскирует системный кризис «Реала»

Выбор читателей

Футбол•08/01/2026 13:31 Топ-тренер сюда не поедет: «МЮ» снова придется звонить «бывшему»

Футбол•09/01/2026 12:34 Куда исчезли топ-тренеры? Простой ответ, почему «Челси» и «МЮ» вынуждены назначать «своих»

Футбол•10/01/2026 13:43 Крылья для машины Гвардиолы: Семеньо разгружает Холанна — и закрывает дверь Савиньо

Футбол•06/01/2026 16:09 Свободу Кобби Мейну! 11 игроков АПЛ, которым надо спасать свою карьеру

Футбол•12/01/2026 02:01 «Барселона» пережила безумное «Класико» и забрала Суперкубок: Алонсо проиграл свой первый финал

Самое интересное

Игры•13/11/2025 20:10 GTA 6. Все, что нужно знать о самой ожидаемой игре десятилетия

Футбол•13/11/2025 11:52 Цена эгоизма: почему «Барса» и сборная Испании рискуют сломать Ямаля в погоне за результатом

Футбол•13/11/2025 14:22 «Неймаризация» или лидерство? Главный вызов для Винисиуса в сборной Бразилии

Футбол•12/11/2025 15:58 От джокера до лидера «Манчестер Сити»: трансформация Жереми Доку