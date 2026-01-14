Российская Премьер-Лига обнародовала расписание четвертого зимнего Кубка, который пройдет в Абу-Даби.
В турнире примут участие четыре команды РПЛ: «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Динамо». Матчи будут организованы по круговому формату и состоятся 3, 6 и 10 февраля.
3 февраля (вторник)
15:00 — «Зенит» против «Динамо»
19:30 — ЦСКА встретится с «Краснодаром»
6 февраля (пятница)
15:00 — ЦСКА сыграет с «Динамо»
19:30 — «Краснодар» сыграет с «Зенитом»
10 февраля (вторник)
10:00 — «Зенит» примет ЦСКА
16:00 — «Динамо» встретится с «Краснодаром»