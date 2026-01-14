Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Вечер на «Олимпико» начинался как аккуратная кубковая репетиция для команды Джан Пьеро Гасперини с ротацией и непривычной группой атаки. Заканчивался же матч тем, что «Рома» в очередной раз остаётся без своего самого удобного маршрута к трофею и вылетает на стадии 1/8 финала. «Торино» дважды выходил вперёд усилиями Че Адамса, дважды получал ответ, но забрал победу на последней минуте, когда Эмирхан воспользовался ошибкой Миле Свилара.

Результат матча

РомаРимРома2:3ТориноТориноТурин
0:1 Че Адамс 35' 1:1 Марио Эрмосо 46' 1:2 Че Адамс 52' 2:2 Antonio Arena 81' 2:3 Эмирхан Ильхан 90'
Рома:  Миле Свилар,  Зеки Челик,  Ян Зёлковский (Марио Эрмосо 46'),  Даниэле Гиларди,  Девин Ренс (Эван Н'Дика 46'),  Бриан Кристанте,  Никколо Писилли (Ману Коне 57'),  Уэсли Франса,  Матиас Соуле (Пауло Дибала 58'),  Леон Бэйли (Antonio Arena 80'),  Стефан Эль-Шаарави
Торино:  Альберто Палеари,  Сауль Коко,  Ардиан Исмайли (Алию Н'Джи 70'),  Гвидас Гинейтис (Чезаре Казадей 70'),  Эмирхан Ильхан,  Никола Влашич,  Валентин Лацаро,  Адриен Тамез,  Че Адамс (Сириль Нгонж 88'),  Джованни Симеоне (Гильермо Марипан 70'),  Закария Абухляль (Али Дембеле 86')
Жёлтые карточки:  Девин Ренс 14',  Даниэле Гиларди 90+2'  —  Закария Абухляль 23',  Валентин Лацаро 47'

Гасперини с первых минут дал понять, что приоритет «Ромы» остаётся на чемпионате.  В составе появились Зеки Челик и Ян Зюлковский, Брайан Кристанте вышел в центре, а впереди — связка без классического наконечника, где Леон Бэйли выглядел скорее экспериментом, чем готовым «девятым номером».  «Торино» тоже поменял несколько позиций после поражения от «Аталанты» в чемпионате, вернул в старт Адамса с Джованни Симеоне, и именно эта пара стала для «Ромы» постоянным источником проблем.

У гостей работала простая, но очень неприятная для соперника механика, «Торино» регулярно находил пространство между линиями, заставлял римлян пятиться и цеплялся за вторые мячи.  В первом тайме матч быстро превратился в качели, где моменты появлялись у обеих команд, но спокойнее в своих решениях выглядели именно гости.

«Рома» — «Торино»
«Рома» — «Торино»

Адамс оформляет дубль, несмотря на усилия Гасперини

«Рома» начала активно и даже заставила Альберто Палеари включиться на третьей минуте после удара Никколо Пизилли.  Затем был шанс у Стефана Эль-Шаарави, который убежал после отличной передачи с фланга, попытался перекинуть вратаря, но переборщил с силой удара.

Ключевой эпизод первого тайма случился ближе к концовке.  Че Адамс получил мяч метрах в пяти от штрафной, прицелился и издали пробил, а мяч в полёте слегка задел Зюлковского и рахнул прямо в угол римских ворот.  Свилар не успел среагировать на изменившуюся траекторию, и «Торино» забрал ценное преимущество перед перерывом.

Че Адамс
Че Адамс

В перерыве Гасперини пошёл на необычный ход и решил поменять защиту вместо атаки, на поле вышли Эван Ндика и Марио Эрмосо.  И это был тот редкий случай, когда неочевидная замена решает всё буквально в первые секунды.  Эрмосо подключился в атаку так, будто всю жизнь играл латералем, ворвался в штрафную на дриблинге и хладнокровно пробил в нижний угол — прошло около полуминуты после начала второго тайма, а матч уже начинался заново.

Марио Эрмосо
Марио Эрмосо

Проблема для римлян была в том, что «Торино» не поплыл и почти сразу же вернул себе контроль над счётом.  После суматохи у ворот «Ромы» мяч дошёл до Адамса, и шотландец оформил дубль ударом из центра штрафной.  Римлянам снова нужно было догонять, а вместе с этим снова проявилась главная беда вечера — игра могла вспыхивать отрезками, но цельной, устойчивой картины на девяносто минут у хозяев так и не получилось.

Второй гол Адамса
Второй гол Адамса

Сказка Арены рушится ключевой ошибкой Свилара

Когда стало совсем тревожно, Гасперини выпустил Пауло Дибалу и Ману Коне, а затем и шестнадцатилетнего Антонио Арену.  И тут случился момент, ради которых кубок всё ещё существует — дебютант, который только что вышел на поле, первым же касанием в профессиональном футболе забивает гол.  Арена идеально подстроился под подачу с фланга и отправил мяч в сетку головой, «Олимпико» на минуту получил свою сказку, да ещё и с ощущением, что всё идёт к серии пенальти.

Антонио Арена
Антонио Арена

Для самого Арены это уже не первая громкая строчка в небольшой биографии.  Итало-австралиец, родившийся в Сиднее, давно в поле зрения тренеров молодёжных сборных и ещё до «Ромы» успел собрать вокруг себя репутацию игрока, который не боится больших моментов.  Но в этот вечер его история стала частью другой, куда более болезненной для хозяев.

Казалось, «Рома» уже вытянула матч на нервах и заменах, но именно нервы и подвели в концовке, когда на последней минуте «Торино» заработал угловой.  После подачи был удар головой, Свилар отбил неуверенно и оставил мяч прямо перед собой, а Илькхан оказался первым на добивании.  Так кубковая сказка Антонио Арены превратилась в очередную римскую драму, а «Торино» забрал путёвку дальше.

Игроки «Торино» празднуют гол
Игроки «Торино» празднуют гол

Теперь гранатовые выходят в четвертьфинал, где их ждёт «Интер» Кристиана Киву.  А для «Ромы» это ещё одна неудача в Кубке Италии, который клуб не выигрывал с 2008 года и где в последние сезоны постоянно не хватает одного шага, или даже одного правильного эпизода, чтобы наконец-то изменить привычно трагичный сценарий.