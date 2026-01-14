Вечер на «Олимпико» начинался как аккуратная кубковая репетиция для команды Джан Пьеро Гасперини с ротацией и непривычной группой атаки. Заканчивался же матч тем, что «Рома» в очередной раз остаётся без своего самого удобного маршрута к трофею и вылетает на стадии 1/8 финала. «Торино» дважды выходил вперёд усилиями Че Адамса, дважды получал ответ, но забрал победу на последней минуте, когда Эмирхан воспользовался ошибкой Миле Свилара.
Результат матча
Гасперини с первых минут дал понять, что приоритет «Ромы» остаётся на чемпионате. В составе появились Зеки Челик и Ян Зюлковский, Брайан Кристанте вышел в центре, а впереди — связка без классического наконечника, где Леон Бэйли выглядел скорее экспериментом, чем готовым «девятым номером». «Торино» тоже поменял несколько позиций после поражения от «Аталанты» в чемпионате, вернул в старт Адамса с Джованни Симеоне, и именно эта пара стала для «Ромы» постоянным источником проблем.
У гостей работала простая, но очень неприятная для соперника механика, «Торино» регулярно находил пространство между линиями, заставлял римлян пятиться и цеплялся за вторые мячи. В первом тайме матч быстро превратился в качели, где моменты появлялись у обеих команд, но спокойнее в своих решениях выглядели именно гости.
Адамс оформляет дубль, несмотря на усилия Гасперини
«Рома» начала активно и даже заставила Альберто Палеари включиться на третьей минуте после удара Никколо Пизилли. Затем был шанс у Стефана Эль-Шаарави, который убежал после отличной передачи с фланга, попытался перекинуть вратаря, но переборщил с силой удара.
Ключевой эпизод первого тайма случился ближе к концовке. Че Адамс получил мяч метрах в пяти от штрафной, прицелился и издали пробил, а мяч в полёте слегка задел Зюлковского и рахнул прямо в угол римских ворот. Свилар не успел среагировать на изменившуюся траекторию, и «Торино» забрал ценное преимущество перед перерывом.
В перерыве Гасперини пошёл на необычный ход и решил поменять защиту вместо атаки, на поле вышли Эван Ндика и Марио Эрмосо. И это был тот редкий случай, когда неочевидная замена решает всё буквально в первые секунды. Эрмосо подключился в атаку так, будто всю жизнь играл латералем, ворвался в штрафную на дриблинге и хладнокровно пробил в нижний угол — прошло около полуминуты после начала второго тайма, а матч уже начинался заново.
Проблема для римлян была в том, что «Торино» не поплыл и почти сразу же вернул себе контроль над счётом. После суматохи у ворот «Ромы» мяч дошёл до Адамса, и шотландец оформил дубль ударом из центра штрафной. Римлянам снова нужно было догонять, а вместе с этим снова проявилась главная беда вечера — игра могла вспыхивать отрезками, но цельной, устойчивой картины на девяносто минут у хозяев так и не получилось.
Сказка Арены рушится ключевой ошибкой Свилара
Когда стало совсем тревожно, Гасперини выпустил Пауло Дибалу и Ману Коне, а затем и шестнадцатилетнего Антонио Арену. И тут случился момент, ради которых кубок всё ещё существует — дебютант, который только что вышел на поле, первым же касанием в профессиональном футболе забивает гол. Арена идеально подстроился под подачу с фланга и отправил мяч в сетку головой, «Олимпико» на минуту получил свою сказку, да ещё и с ощущением, что всё идёт к серии пенальти.
Для самого Арены это уже не первая громкая строчка в небольшой биографии. Итало-австралиец, родившийся в Сиднее, давно в поле зрения тренеров молодёжных сборных и ещё до «Ромы» успел собрать вокруг себя репутацию игрока, который не боится больших моментов. Но в этот вечер его история стала частью другой, куда более болезненной для хозяев.
Казалось, «Рома» уже вытянула матч на нервах и заменах, но именно нервы и подвели в концовке, когда на последней минуте «Торино» заработал угловой. После подачи был удар головой, Свилар отбил неуверенно и оставил мяч прямо перед собой, а Илькхан оказался первым на добивании. Так кубковая сказка Антонио Арены превратилась в очередную римскую драму, а «Торино» забрал путёвку дальше.
Теперь гранатовые выходят в четвертьфинал, где их ждёт «Интер» Кристиана Киву. А для «Ромы» это ещё одна неудача в Кубке Италии, который клуб не выигрывал с 2008 года и где в последние сезоны постоянно не хватает одного шага, или даже одного правильного эпизода, чтобы наконец-то изменить привычно трагичный сценарий.