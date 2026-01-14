Вечер на «Олимпико» начинался как аккуратная кубковая репетиция для команды Джан Пьеро Гасперини с ротацией и непривычной группой атаки. Заканчивался же матч тем, что «Рома» в очередной раз остаётся без своего самого удобного маршрута к трофею и вылетает на стадии 1/8 финала. «Торино» дважды выходил вперёд усилиями Че Адамса, дважды получал ответ, но забрал победу на последней минуте, когда Эмирхан воспользовался ошибкой Миле Свилара.

Результат матча Рома Рим 2:3 Торино Турин 0:1 Че Адамс 35' 1:1 Марио Эрмосо 46' 1:2 Че Адамс 52' 2:2 Antonio Arena 81' 2:3 Эмирхан Ильхан 90' Рома: Миле Свилар, Зеки Челик, Ян Зёлковский ( Марио Эрмосо 46' ), Даниэле Гиларди, Девин Ренс ( Эван Н'Дика 46' ), Бриан Кристанте, Никколо Писилли ( Ману Коне 57' ), Уэсли Франса, Матиас Соуле ( Пауло Дибала 58' ), Леон Бэйли ( Antonio Arena 80' ), Стефан Эль-Шаарави Торино: Альберто Палеари, Сауль Коко, Ардиан Исмайли ( Алию Н'Джи 70' ), Гвидас Гинейтис ( Чезаре Казадей 70' ), Эмирхан Ильхан, Никола Влашич, Валентин Лацаро, Адриен Тамез, Че Адамс ( Сириль Нгонж 88' ), Джованни Симеоне ( Гильермо Марипан 70' ), Закария Абухляль ( Али Дембеле 86' ) Жёлтые карточки: Девин Ренс 14', Даниэле Гиларди 90+2' — Закария Абухляль 23', Валентин Лацаро 47'

Статистика матча 4 Удары в створ 3 4 Удары мимо 4 61 Владение мячом 39 4 Угловые удары 4 0 Офсайды 2 9 Фолы 15

Гасперини с первых минут дал понять, что приоритет «Ромы» остаётся на чемпионате. В составе появились Зеки Челик и Ян Зюлковский, Брайан Кристанте вышел в центре, а впереди — связка без классического наконечника, где Леон Бэйли выглядел скорее экспериментом, чем готовым «девятым номером». «Торино» тоже поменял несколько позиций после поражения от «Аталанты» в чемпионате, вернул в старт Адамса с Джованни Симеоне, и именно эта пара стала для «Ромы» постоянным источником проблем.

У гостей работала простая, но очень неприятная для соперника механика, «Торино» регулярно находил пространство между линиями, заставлял римлян пятиться и цеплялся за вторые мячи. В первом тайме матч быстро превратился в качели, где моменты появлялись у обеих команд, но спокойнее в своих решениях выглядели именно гости.

«Рома» — «Торино» globallookpress.com

Адамс оформляет дубль, несмотря на усилия Гасперини

«Рома» начала активно и даже заставила Альберто Палеари включиться на третьей минуте после удара Никколо Пизилли. Затем был шанс у Стефана Эль-Шаарави, который убежал после отличной передачи с фланга, попытался перекинуть вратаря, но переборщил с силой удара.

Ключевой эпизод первого тайма случился ближе к концовке. Че Адамс получил мяч метрах в пяти от штрафной, прицелился и издали пробил, а мяч в полёте слегка задел Зюлковского и рахнул прямо в угол римских ворот. Свилар не успел среагировать на изменившуюся траекторию, и «Торино» забрал ценное преимущество перед перерывом.

Че Адамс globallookpress.com

В перерыве Гасперини пошёл на необычный ход и решил поменять защиту вместо атаки, на поле вышли Эван Ндика и Марио Эрмосо. И это был тот редкий случай, когда неочевидная замена решает всё буквально в первые секунды. Эрмосо подключился в атаку так, будто всю жизнь играл латералем, ворвался в штрафную на дриблинге и хладнокровно пробил в нижний угол — прошло около полуминуты после начала второго тайма, а матч уже начинался заново.

Марио Эрмосо globallookpress.com

Проблема для римлян была в том, что «Торино» не поплыл и почти сразу же вернул себе контроль над счётом. После суматохи у ворот «Ромы» мяч дошёл до Адамса, и шотландец оформил дубль ударом из центра штрафной. Римлянам снова нужно было догонять, а вместе с этим снова проявилась главная беда вечера — игра могла вспыхивать отрезками, но цельной, устойчивой картины на девяносто минут у хозяев так и не получилось.

Второй гол Адамса globallookpress.com

Сказка Арены рушится ключевой ошибкой Свилара

Когда стало совсем тревожно, Гасперини выпустил Пауло Дибалу и Ману Коне, а затем и шестнадцатилетнего Антонио Арену. И тут случился момент, ради которых кубок всё ещё существует — дебютант, который только что вышел на поле, первым же касанием в профессиональном футболе забивает гол. Арена идеально подстроился под подачу с фланга и отправил мяч в сетку головой, «Олимпико» на минуту получил свою сказку, да ещё и с ощущением, что всё идёт к серии пенальти.

Антонио Арена globallookpress.com

Для самого Арены это уже не первая громкая строчка в небольшой биографии. Итало-австралиец, родившийся в Сиднее, давно в поле зрения тренеров молодёжных сборных и ещё до «Ромы» успел собрать вокруг себя репутацию игрока, который не боится больших моментов. Но в этот вечер его история стала частью другой, куда более болезненной для хозяев.

Казалось, «Рома» уже вытянула матч на нервах и заменах, но именно нервы и подвели в концовке, когда на последней минуте «Торино» заработал угловой. После подачи был удар головой, Свилар отбил неуверенно и оставил мяч прямо перед собой, а Илькхан оказался первым на добивании. Так кубковая сказка Антонио Арены превратилась в очередную римскую драму, а «Торино» забрал путёвку дальше.

Игроки «Торино» празднуют гол globallookpress.com

Теперь гранатовые выходят в четвертьфинал, где их ждёт «Интер» Кристиана Киву. А для «Ромы» это ещё одна неудача в Кубке Италии, который клуб не выигрывал с 2008 года и где в последние сезоны постоянно не хватает одного шага, или даже одного правильного эпизода, чтобы наконец-то изменить привычно трагичный сценарий.