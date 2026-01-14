14 января в Неаполе состоится матч 16-го тура Серии А, в котором «Наполи» сыграет в «Пармой». Старт встречи в 20:30 мск.

У «Наполи» 39 очков и отставание от «Интера» в борьбе за лидерство составляет 4 пункта. В последних двух матчах команда сыграла вничью, в том числе и с «Интером» (2:2). Для хозяев это будет 9-я домашняя игра в сезоне и возможность добыть свою 7-ю победу в родных стенах.

«Парма» после победы над «Лечче» (2:1) в прошлом туре имеет 21 очко, благодаря чему команда имеет уже 7 очков отрыва от зоны вылета. Это была лишь пятая гостевая победа «Крестоносцев» в сезоне. Теперь у нее 3 победы, 3 ничьи и 3 поражения в выездной серии.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35.

Букмекеры ожидаемо считают фаворитом «Наполи» — 1.34 против 9.20, на ничью можно поставить за 5.00.

Искусственный интеллект сделал ставку на минимальную победу «Наполи» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Парма» смотрите на LiveCup.Run.

