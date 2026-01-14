Турецкий «Фенербахче» ведет активные переговоры о трансфере 34-летнего опорного полузащитника Н'Голо Канте, который сейчас играет за саудовский «Аль-Иттихад», информирует известный инсайдер Фабрицио Романо.

После успешной встречи во вторник стороны близки к заключению личного соглашения. Однако переговоры с «Аль-Иттихадом» все еще продолжаются, и окончательные сроки сделки пока не определены. «Аль-Иттихад» не готов отпустить Канте бесплатно и требует компенсацию за его трансфер.

Н'Голо Канте перешел в «Аль-Иттихад» в 2023 году в статусе свободного агента после ухода из «Челси». За время выступлений за саудовский клуб он провел 101 матч, забив девять голов и отдав десять результативных передач.