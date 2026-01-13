Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти остался доволен разгромной победой над «Кремонезе» (5:0) в 20-м туре Серии А, но считает, что команда обязана еще прибавить, если хочет бороться за золото.

Лучано Спаллетти globallookpress.com

«Мы контролировали игру, хорошо провели матч и правильно подготовились, у нас был нужный настрой против соперника, который знает, что делает. Давиде Никола очень хорошо знает Серию А и то, что должна делать его команда, поэтому они хорошо организованы и готовы бороться.

Благодаря удаче нам удалось рано вывести результат в нужное русло, но потом нам не повезло с тем пенальти... Думаю, в целом мы владели ситуацией, хотя все еще были некоторые колебания, от которых сложно избавиться.

Вчера я смотрел матч "Интер" — "Наполи", они показали футбол высочайшего уровня, открытый и атакующий, с характером и идеями, представляя своих тренеров. Думаю, нам нужно сильно улучшиться, чтобы достичь их уровня, и нам нужно быстро сделать эти шаги. Я видел огромные усилия от этих ребят, поэтому верю, что мы можем добиться улучшений», — цитирует бывшего тренера «Зенита» Sky Sport.

Сейчас туринский клуб располагается на 4-й строчке в таблице Серии А с 39 очками. Впереди «Интер» (43), «Милан» (40) и «Наполи» (39). Также 39 очков у «Ромы».