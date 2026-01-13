Легендарный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался по поводу переходу бывшего своего подопечного Дмитрия Баринова в московский ЦСКА.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Это решение не только игрока, но и двух клубов. Одни не стали задерживать Баринова, другие очень хотели его видеть у себя в команде. А результат, кто оказался прав, будет в турнирной таблице в конце сезона. Правильно это неправильно — никто не скажет. ЦСКА проявил больше желания, видел Баринова в переделанной роли. А "Локомотив", видимо, нет. Они не видели Дмитрия чересчур важным игроком. И важно решение самого игрока, в каком клубе он хочет выступать», — сказал Семин «СЭ».

29-летний Баринов подписал контракт с армейцами до 2029 года. После 18 туров «Локомотив» идет третьим в таблице РПЛ с 37 очками, а ЦСКА (36) располагается строчкой ниже.