Рашид Рахимов больше не является наставником «Рубина». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Рашид Рахимов globallookpress.com

«Рашид Рахимов покидает пост главного тренера "Рубина". Руководство клуба приняло решение о расторжении контракта, который действовал до конца сезона-2025/26.

Под руководством Рашида Рахимова "Рубин" стал победителем Первой лиги в сезоне 2022/23, а в РПЛ занимал 8-е место в сезоне 2023/24, 7-е место в сезоне 2024/25 и после 18 туров сезона 2025/26 находится на 7-м месте в турнирной таблице.

Рашид Маматкулович, спасибо Вам за работу и удачи в дальнейшей карьере! » — написано в заявлении казанского клуба.

На момент зимней паузы в Российской Премьер-Лиге команда из Казани занимает седьмую строчку турнирной таблицы, набрав 23 очка в 18 матчах.