Отец форварда «Краснодара» Александра Кокшарова Эдуард Кокшаров высказался о процессе переходе своего сына в «Пари НН».

Александр Кокшаров globallookpress.com

«Для завершения перехода Александра в "Пари НН" остается только подписать бумаги. Все зависит от "Краснодара", насколько мне известно. Все документы уже переданы в клуб.

Вчера Александр прошел медосмотр перед трансфером. Хорошо, что "Краснодар" принял решение и нашел вариант, как можно урегулировать эту ситуацию. Александр уже вылетел в Турцию на сборы вместе с Пари НН», — цитирует Кокшарова Sport24.

Кокшаров — воспитанник «Краснодара», всего сыграл за основу 21 матч, забил 4 гола и сделал один ассист. Контракт нападающего с «быками» истекает летом 2026 года.

В этом сезоне он не сыграл ни одного матча из-за конфликта с клубом и травмы. На Transfermarkt его оценивают в 700 тысяч евро.