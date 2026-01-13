Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур получил травму задней поверхности бедра, сообщает пресс-служба клуба.

Родриго Бентанкур globallookpress.com

«Мы подтверждаем, что Родриго Бентанкур прооперирован из-за травмы задней поверхности бедра правой ноги. Родриго повредился во время матча Премьер-лиги с "Борнмутом" на прошлой неделе. Сейчас он начнет реабилитацию под контролем наших врачей. Мы с тобой, Лоло! » — говорится в заявлении клуба.

В текущем сезоне Родриго Бентанкур сыграл 28 матчей за клуб, забив один гол и отдав одну результативную передачу.