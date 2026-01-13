Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов рассказал, когда болельщики смогут снова увидеть на поле центрального защитника клуба Срджана Бабича.

Срджан Бабич
Срджан Бабич globallookpress.com

«Сегодня первый день, когда игроки вернулись из отпуска.  Не в полном составе, так как ряд игроков участвовали в сборных — Бонгонда и Ву, они приедут позже.  Травмирован Бабич, который продолжает проходить реабилитацию.  Он присоединится в первых числах и продолжит проходит реабилитацию в составе команды.

Вы помните момент получения травмы, в ближайшие дни после травмы он был прооперирован, проходил реабилитацию здесь и за рубежом.  Мы на связи с коллегами из Сербии.  Ориентировочные сроки — апрель, есть вероятность, что в этом сезоне увидим его», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

29-летний Бабич порвал переднюю крестообразную связку колена в октябре 2024 года.  Обычно срок восстановления после подобной травмы составляет не менее полугода.