Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов рассказал, когда болельщики смогут снова увидеть на поле центрального защитника клуба Срджана Бабича.

Срджан Бабич globallookpress.com

«Сегодня первый день, когда игроки вернулись из отпуска. Не в полном составе, так как ряд игроков участвовали в сборных — Бонгонда и Ву, они приедут позже. Травмирован Бабич, который продолжает проходить реабилитацию. Он присоединится в первых числах и продолжит проходит реабилитацию в составе команды.

Вы помните момент получения травмы, в ближайшие дни после травмы он был прооперирован, проходил реабилитацию здесь и за рубежом. Мы на связи с коллегами из Сербии. Ориентировочные сроки — апрель, есть вероятность, что в этом сезоне увидим его», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

29-летний Бабич порвал переднюю крестообразную связку колена в октябре 2024 года. Обычно срок восстановления после подобной травмы составляет не менее полугода.