Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах поделился своими впечатлениями после четвертьфинального матча Кубка африканских наций против Кот-д'Ивуара, который завершился со счетом 3:2 в пользу его команды.

Мохамед Салах globallookpress.com

«Мы не просто играем, мы отдаёмся делу полностью, потому что любим нашу страну. Это стремление мы будем сохранять и в будущем. В полуфинале турнира нас ждет встреча с Сенегалом, и мы готовы показать максимум. Для меня важно, чтобы египтяне гордились моими успехами в футболе», — цитирует слова Салаха издание Transfer Sector.

Отметим, что в матче 1/4 финала Салах забил решающий гол в этой встрече. Матч полуфинала между Египтом и Сенегалом пройдет 14 января.