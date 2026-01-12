Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий прокомментировал переход аргентинского форварда Лусиано Гонду в столичный клуб из «Зенита».

Лусиано Гонду globallookpress.com

«Тот ли нападающий, что нужен ЦСКА? Честно говоря, пока не знаю. Мне казалось, что ЦСКА нужен центрфорвард, который будет играть в створе. Лусиано подвижный, может сместиться во вторую линию и на фланги, не знаю, как его встроят в игру. А так, конечно, это нужный человек для армейцев», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

Лусиано с августа 2024 года выступал за «Зенит», на счету аргентинца 13 голов и три результативные передачи в 51 матче за петербургский клуб.