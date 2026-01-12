Экс-игрок «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал возможный уход капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА этой зимой.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Эти разговоры идут уже около трёх месяцев. Баринов — один из ведущих игроков российского футбола на своей позиции. Опытный, мобильный, хорошо взаимодействует с партнёрами. Странно, если "Локомотив" готов отпустить зимой одного из ключевых футболистов, учитывая, что у команды есть шанс побороться за высокие места. Баринов точно усилит ЦСКА, его связка с Кисляком в опорной зоне могла бы серьёзно укрепить команду», — цитирует Колыванова «Советский спорт».

Ранее появилась информация, что игрок отказался продлевать контракт с «Локомотивом» на предложенных условиях и согласился на переход в ЦСКА.

Контракт Баринова с «Локомотивом» действует до июня 2026 года. Воспитанник «железнодорожников» в текущем сезоне сыграл 24 матча, забив три гола и отдав семь результативных передач.