Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов прокомментировал обмен футболистами между «Зенитом» и ЦСКА.

Лусиано Гонду globallookpress.com

«Гонду в последнее время мало играл, в основном выходил на замену. В его возрасте хочется играть и забивать, а в "Зените" большая конкуренция. Питерцам нужен был российский центральный защитник, а Дивеев — игрок сборной и основной футболист ЦСКА. А у "армейцев" есть проблемы с центральным нападающим. Гонду может играть и слева, и справа, и в центре. Так что обмен выгоден для обеих команд», — цитирует Колыванова «Советский спорт».

Вчера, 11 января, стало известно о трансфере 26-летнего Дивеева из ЦСКА в «Зенит». В обратном направлении последовал аргентинский нападающий Лусиано Гонду.