Форвард «Краснодара» Александр Кокшаров в ближайшее время должен стать футболистом «Пари НН», сообщает «СЭ».

Александр Кокшаров globallookpress.com

Сейчас 21-летний футболист проходит медицинский осмотр в Москве, после чего должен состояться его трансфер в нижегородский клуб.

Кокшаров — воспитанник «Краснодара», всего сыграл за основу 21 матч, забил 4 гола и сделал один ассист. Контракт нападающего с «быками» истекает летом 2026 года.

В этом сезоне он не сыграл ни одного матча из-за конфликта с клубом и травмы. На Transfermarkt его оценивают в 700 тысяч евро.