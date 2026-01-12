Спортивный директор «Черноморца» Владимир Бут высказался об уходе бывшего главного тренера команды Вадима Евсеева на аналогичный пост в махачкалинское «Динамо».

Вадим Евсеев globallookpress.com

«Трудным ли было расставание с Евсеевым? Вадим показал хорошую работу в "Черноморце". Он принял команду, когда у нее было шесть очков, и в нас уже никто не верил.

Евсеев работал в "Амкаре" с Гаджи Гаджиевым, в "Уфе" — с Шамилем Газизовым, они друг друга хорошо знают, поэтому его приглашение в "Динамо" выглядит логичным. К Вадиму нет никаких претензий, потому что тренерская карьера она такая: показываешь результат — идешь на повышение. Хочется пожелать ему удачи и поблагодарить за работу в "Черноморце".

Ищет ли клуб нового главного тренера? На первом сборе командой будет руководить Эдуард Саркисов — воспитанник "Черноморца". Он прекрасно знает команду, долгое время работал в клубе. Пока Эдуард исполняет обязанности главного тренера», — цитирует Бута «Матч ТВ».

Махачкалинцы с 15 очками занимают 13‑е место в таблице РПЛ.