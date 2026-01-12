«Барселона» выиграла Суперкубок Испании в 16-й раз и стала первой командой за последние 15 лет, которая завоевала этот трофей дважды подряд. Об этом сообщила платформа Stata Football.

Футбольный клуб «Барселона» globallookpress.com

Матч состоялся 11 января на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде, Саудовская Аравия. В напряжённой борьбе «Барселона» обыграла мадридский «Реал» со счетом 3:2.

Теперь у «Барселоны» 16 побед в Суперкубке Испании, и они вновь доказали свое превосходство над главным соперником, обыграв «Реал» в финале со счетом 5:2 в прошлом розыгрыше.