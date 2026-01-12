«Барселона» выиграла Суперкубок Испании в 16-й раз и стала первой командой за последние 15 лет, которая завоевала этот трофей дважды подряд. Об этом сообщила платформа Stata Football.
Матч состоялся 11 января на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде, Саудовская Аравия. В напряжённой борьбе «Барселона» обыграла мадридский «Реал» со счетом 3:2.
Теперь у «Барселоны» 16 побед в Суперкубке Испании, и они вновь доказали свое превосходство над главным соперником, обыграв «Реал» в финале со счетом 5:2 в прошлом розыгрыше.