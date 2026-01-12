Полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов оценил обмен футболистами между ЦСКА и «Зенитом».

Ильзат Ахметов globallookpress.com

«Дивеев и Гонду — оба хорошие игроки. Думаю, этот обмен равноценный. Игорь может играть в стартовом составе "Зенита". Просто там уровень конкуренции другой — и по количеству игроков, и по качеству. В ЦСКА он особо был без конкуренции, но и в "Зените" способен быть в старте», — цитирует Ахметова «Чемпионат».

Напомним, вчера, 11 января, защитник ЦСКА Игорь Дивеев перешел в петербургский клуб, а нападающий «Зенита» Лусиано Гонду подписал контракт с московским клубом.