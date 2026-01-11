Завершились два матча 1/32 финала Кубка Англии.
«Вест Хэм» в дополнительном времени обыграл КПР со счетом 2:1.
Команды обменялись голами в основное время матча. У «Вест Хэма» отличился Крисенсио Саммервилл на 45+10-й минуте.
В составе КПР гол забил Ричард Коне на 65-й минуте.
Команды довели дело до дополнительного времени, победный гол у «Вест Хэма» записал на свой счет Валентин Кастельянос на 98-й минуте.
Результат матча
Вест ХэмЛондон2:1Куинз Парк РейнджерсАнглия. Кубок ФА
1:0 Крисенсио Саммервилл 45+10' 1:1 Ришар Коне 65' 2:1 Валентин Кастеллано 98'
Вест Хэм: Мадс Хермансен, Жан-Клер Тодибо, Константинос Мавропанос (Пабло 45'), Макс Килман, Аарон Ван-Биссака (Кайл Уолкер-Питерс 91'), Сунгуту Магасса (Tomas Soucek 70'), Фредди Поттс, Валентин Кастеллано (Родригес Гидо 111'), Джаррод Боуэн, Крисенсио Саммервилл, Ezra Mayers (Оливер Скарлз 91')
Куинз Парк Рейнджерс: Рис Норрингтон-Дэвис (Дэниел Бенни 83'), Стив Кук, Джимми Данн, Джо Уолш, Айзак Хэйден, Николас Мадсен, Карамоко Дембеле (Сэм Филд 83'), Ришар Коне, Райан Колли (Киран Морган 90'), Коки Саито (Пол Смит 18'), Amadou Salif Mbengue (Кили Адамсон 100')
Жёлтые карточки: Валентин Кастеллано 51', Сунгуту Магасса 57', Аарон Ван-Биссака 59' — Amadou Salif Mbengue 54', Ришар Коне 69', Райан Колли 75', Пол Смит 118'
«Норвич» разгромил «Уолсолл» со счетом 5:1.
В составе хозяев хет-трик оформил Джовон Макама, отличившись на 24-й, 48-й и 55-й минутах встречи. Еще по голу записали на свой счет Матей Юрасек на 15-й минуте и Тони Спрингетт на 90+2-й минуте.
Единственный гол у «Уолсолл» забил Кортни Кларк на 67-й минуте.
По итогам этих противостояний «Вест Хэм» и «Норвич» пробились в 1/16 финала Кубка Англии. КПР и «Уолсолл» завершили свое выступление на турнире.