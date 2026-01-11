Завершились два матча 1/32 финала Кубка Англии.

Валентин Кастельянос — игрок «Вест Хэма» globallookpress.com

«Вест Хэм» в дополнительном времени обыграл КПР со счетом 2:1.

Команды обменялись голами в основное время матча. У «Вест Хэма» отличился Крисенсио Саммервилл на 45+10-й минуте.

В составе КПР гол забил Ричард Коне на 65-й минуте.

Команды довели дело до дополнительного времени, победный гол у «Вест Хэма» записал на свой счет Валентин Кастельянос на 98-й минуте.

Результат матча Вест Хэм Лондон 2:1 Куинз Парк Рейнджерс Англия. Кубок ФА 1:0 Крисенсио Саммервилл 45+10' 1:1 Ришар Коне 65' 2:1 Валентин Кастеллано 98' Вест Хэм: Мадс Хермансен, Жан-Клер Тодибо, Константинос Мавропанос ( Пабло 45' ), Макс Килман, Аарон Ван-Биссака ( Кайл Уолкер-Питерс 91' ), Сунгуту Магасса ( Tomas Soucek 70' ), Фредди Поттс, Валентин Кастеллано ( Родригес Гидо 111' ), Джаррод Боуэн, Крисенсио Саммервилл, Ezra Mayers ( Оливер Скарлз 91' ) Куинз Парк Рейнджерс: Рис Норрингтон-Дэвис ( Дэниел Бенни 83' ), Стив Кук, Джимми Данн, Джо Уолш, Айзак Хэйден, Николас Мадсен, Карамоко Дембеле ( Сэм Филд 83' ), Ришар Коне, Райан Колли ( Киран Морган 90' ), Коки Саито ( Пол Смит 18' ), Amadou Salif Mbengue ( Кили Адамсон 100' ) Жёлтые карточки: Валентин Кастеллано 51', Сунгуту Магасса 57', Аарон Ван-Биссака 59' — Amadou Salif Mbengue 54', Ришар Коне 69', Райан Колли 75', Пол Смит 118'

Статистика матча 7 Удары в створ 3 2 Удары мимо 5 68 Владение мячом 32 11 Угловые удары 3 18 Фолы 13

«Норвич» разгромил «Уолсолл» со счетом 5:1.

В составе хозяев хет-трик оформил Джовон Макама, отличившись на 24-й, 48-й и 55-й минутах встречи. Еще по голу записали на свой счет Матей Юрасек на 15-й минуте и Тони Спрингетт на 90+2-й минуте.

Единственный гол у «Уолсолл» забил Кортни Кларк на 67-й минуте.

По итогам этих противостояний «Вест Хэм» и «Норвич» пробились в 1/16 финала Кубка Англии. КПР и «Уолсолл» завершили свое выступление на турнире.