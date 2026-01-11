Полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс прокомментировал победу своей команды над «Тоттенхэмом» (2:1) в 1/32 финала Кубка Англии.

Морган Роджерс globallookpress.com

«Это хорошая команда, они играли дома при поддержке своих болельщиков. Мы хотели развить успех первого тайма — мы хорошо смотрелись до перерыва, но во второй половине соперник здорово вошёл в игру, и нам пришлось по-настоящему упираться, работать и защищать свою штрафную.

В прошлом сезоне мы были разочарованы, что не смогли пройти путь до конца, дойдя так далеко. Сейчас мы поставили задачу выступить максимально успешно, и этот матч был серьёзным тестом в третьем раунде. Думаю, мы отлично его выдержали — сыграли очень хорошо и по праву победили», — приводит слова Роджерса пресс-служба «вилланов».

В прошлом году «вилланы» дошли до полуфинала турнира, где уступили будущим победителям из «Кристал Пэлас».