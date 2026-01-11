В матче 19-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» на своем поле победил «Мальорку» со счетом 2:1.

Иси Палазон («Райо Вальекано») globallookpress.com

На точные удары Хорхе де Фрутоса и Иси Палазона гости ответили только голом Ведата Мурики. Все мячи были забиты в первой половине встречи.

Результат матча Райо Вальекано Мадрид 2:1 Мальорка Пальма-де-Мальорка 1:0 Хорхе де Фрутос 4' 1:1 Ведат Мурики 30' 2:1 Иси Паласон 42' пен. Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Андрей Рациу ( Иван Балью 38' ), Флорьян Лежён, Нобель Менди, Пеп Чаварриа, Педро Диас ( Альфонсо Эспино 69' ), Оскар Валентин, Альваро Гарсия ( Ранди Нтекья 81' ), Хорхе де Фрутос ( Херард Гумбау 69' ), Иси Паласон, Карлос Мартин ( Фран Перес 79' ) Мальорка: Лео Роман, Антонио Латорре ( Матео Джозеф 59' ), Хоан Мохика, Мараш Кумбула, Мартин Вальент, Пабло Маффео ( Абдон Пратс 82' ), Антонио Санчес ( Серхи Дардер 70' ), Саму Кошта ( Хавьер Льябрес 81' ), Омар Маскарель ( Пабло Торре 70' ), Ведат Мурики, Jan Virgili Жёлтые карточки: Хорхе де Фрутос 46' — Хоан Мохика 15', Мартин Вальент 40', Антонио Латорре 59', Пабло Маффео 61', Пабло Торре 85' Красная карточка: Оскар Валентин 80' (Райо Вальекано)

Статистика матча 5 Удары в створ 2 7 Удары мимо 4 53 Владение мячом 47 6 Угловые удары 3 2 Офсайды 0 14 Фолы 13

«Райо Вальекано» набрал 22 очка и поднялся на десятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Мальорка» с 18 баллами идет 17-й.