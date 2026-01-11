В матче 19-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» на своем поле победил «Мальорку» со счетом 2:1.
На точные удары Хорхе де Фрутоса и Иси Палазона гости ответили только голом Ведата Мурики. Все мячи были забиты в первой половине встречи.
Результат матча
Райо ВальеканоМадрид2:1МальоркаПальма-де-Мальорка
1:0 Хорхе де Фрутос 4' 1:1 Ведат Мурики 30' 2:1 Иси Паласон 42' пен.
Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Андрей Рациу (Иван Балью 38'), Флорьян Лежён, Нобель Менди, Пеп Чаварриа, Педро Диас (Альфонсо Эспино 69'), Оскар Валентин, Альваро Гарсия (Ранди Нтекья 81'), Хорхе де Фрутос (Херард Гумбау 69'), Иси Паласон, Карлос Мартин (Фран Перес 79')
Мальорка: Лео Роман, Антонио Латорре (Матео Джозеф 59'), Хоан Мохика, Мараш Кумбула, Мартин Вальент, Пабло Маффео (Абдон Пратс 82'), Антонио Санчес (Серхи Дардер 70'), Саму Кошта (Хавьер Льябрес 81'), Омар Маскарель (Пабло Торре 70'), Ведат Мурики, Jan Virgili
Жёлтые карточки: Хорхе де Фрутос 46' — Хоан Мохика 15', Мартин Вальент 40', Антонио Латорре 59', Пабло Маффео 61', Пабло Торре 85'
Красная карточка: Оскар Валентин 80' (Райо Вальекано)
«Райо Вальекано» набрал 22 очка и поднялся на десятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Мальорка» с 18 баллами идет 17-й.