11 января, стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане — «Интер» примет «Наполи» в матче 20-го тура итальянской Серии А. Игра начнется в 22:45 по мск.
«Интер» на данный момент лучшая команда Серии А. У миланцев 42 очка, они лидируют в таблице и сегодня могут упрочнить свое лидерство, победив «Наполи». «Нерадзурри» выиграли 5 последних матчей. В нынешнем сезоне у команды 14 побед в 18 играх и 40 забитых голов, что делает хозяев самым результативным коллективом чемпионата Италии.
«Наполи» пока что незначительно уступает лидера в борьбе за первое место. Гости набрали 38 очков, поэтому даже победа не позволит им сегодня вырваться вперед. В прошлом туре неаполитанцы провели невыразительный матч с «Вероной» и по итогу довольствовались ничьей.
В октябре «Наполи» нанес «Интеру» поражение на своем поле. Его беспроигрышная серия с миланцами длится уже 4 встречи. Удастся ли ее продлить?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.60.
- Котировки букмекеров на матч: 1.78 на победу «Интера», 3.50 на ничью, 5.30 на победу «Наполи».
- Искусственный интеллект ожидает, что «Интер» прервет серию «Наполи», победив 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Интер» — «Наполи» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.