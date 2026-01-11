11 января, стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане — «Интер» примет «Наполи» в матче 20-го тура итальянской Серии А. Игра начнется в 22:45 по мск.

«Интер» на данный момент лучшая команда Серии А. У миланцев 42 очка, они лидируют в таблице и сегодня могут упрочнить свое лидерство, победив «Наполи». «Нерадзурри» выиграли 5 последних матчей. В нынешнем сезоне у команды 14 побед в 18 играх и 40 забитых голов, что делает хозяев самым результативным коллективом чемпионата Италии.

«Наполи» пока что незначительно уступает лидера в борьбе за первое место. Гости набрали 38 очков, поэтому даже победа не позволит им сегодня вырваться вперед. В прошлом туре неаполитанцы провели невыразительный матч с «Вероной» и по итогу довольствовались ничьей.

В октябре «Наполи» нанес «Интеру» поражение на своем поле. Его беспроигрышная серия с миланцами длится уже 4 встречи. Удастся ли ее продлить?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.60.

Котировки букмекеров на матч: 1.78 на победу «Интера», 3.50 на ничью, 5.30 на победу «Наполи».

Искусственный интеллект ожидает, что «Интер» прервет серию «Наполи», победив 1:0.

Трансляция матча

