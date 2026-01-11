Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин поделился мнением об обмене футболистами между ЦСКА и «сине-бело-голубыми».

Лусиано Гонду перешел в ЦСКА
Лусиано Гонду перешел в ЦСКА globallookpress.com

Напомним, что Игорь Дивеев перешел из ЦСКА в «Зенит», а в обратном направлении отправился Лусиано Гонду.

«Лусиано — хороший форвард.  Это фактурный игрок, он может зацепиться, тонко сыграть.  Для "Зенита" это тоже не потеря, там он стал игроком ротации.  О том, кто в этой сделке победил, мы узнаем только в весенней части сезона.

ЦСКА нужен защитник, потому что они потеряли двух игроков на этой линии.  Но Дивеев был основным при любом раскладе, даже тренируясь два раза в неделю.  Травмы у Игоря присутсвуют и с ними нужно что‑то решать.  Но если "Зенит" подписал, то они больше осведомлены об этом», — сказал Гасилин «Матч ТВ».