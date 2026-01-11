Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков находится в сфере интересов нескольких европейских клубов, включая «ПСЖ», «Барселону», «Интер», «Монако», «Ювентус» и «Порту». Российский клуб оценивает 20-летнего игрока в 35–40 миллионов, о чем сообщил журналист Экрем Конур.

Алексей Батраков globallookpress.com

Батраков — воспитанник «Локомотива», и в текущем сезоне он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забив 15 голов и отдав шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Батракова составляет 25 миллионов евро.

«Локомотив» завершил первую часть сезона РПЛ на третьей сточке с 37 очками по итогам 18-ти туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три балла.