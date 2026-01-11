После этого матча «Аталанта» занимает 7-е место в таблице Серии А с 31-м очком в активе. «Торино» — на 12-й позиции (23).

В составе хозяев голы записали на свой счет Шарль Де Кетеларе на 13-й минуте и Марио Пашалич на 90+5-й минуте.

«Аталанта» обыграла «Торино» (2:0) в матче 20-го тура итальянской Серии А.

