«Аталанта» обыграла «Торино» (2:0) в матче 20-го тура итальянской Серии А.
В составе хозяев голы записали на свой счет Шарль Де Кетеларе на 13-й минуте и Марио Пашалич на 90+5-й минуте.
Результат матча
АталантаБергамо2:0ТориноТурин
1:0 Шарль Де Кетеларе 13' 2:0 Марио Пашалич 90+5'
Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Джорджио Скальвини (Юнус Муса 67'), Берат Джимсити (Исак Хин 44'), Онест Аанор, Давиде Дзаппакоста, Лоренцо Бернаскони, Мартен де Рон, Шарль Де Кетеларе (Марио Пашалич 79'), Никола Залевский (Лазар Самарджич 79'), Никола Крстович (Джанлука Скамакка 67')
Торино: Альберто Палеари, Сауль Коко, Гильермо Марипан, Ардиан Исмайли, Гвидас Гинейтис, Адриен Тамез (Че Адамс 57'), Никола Влашич, Валентин Лацаро (Алию Н'Джи 85'), Дуван Сапата (Эмирхан Ильхан 57'), Сириль Нгонж (Джованни Симеоне 57'), Закария Абухляль (Кристиано Бираги 85')
Жёлтые карточки: Юнус Муса 87' — Адриен Тамез 25', Эмирхан Ильхан 62'
После этого матча «Аталанта» занимает 7-е место в таблице Серии А с 31-м очком в активе. «Торино» — на 12-й позиции (23).