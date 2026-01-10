В матче 19-го тура испанской Примеры «Жирона» на своем поле одолела «Осасуну» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал 24-летний украинский нападающий Владислав Ванат.
Результат матча
ЖиронаЖирона1:0ОсасунаПамплона
1:0 Владислав Ванат 44'
Жирона: Пауло Гассанига, Хьюго Ринкон (Lancinet Kourouma 80'), Витор Рейс, Дейли Блинд, Алекс Морено, Арнау Мартинес, Иван Мартин, Виктор Цыганков, Тома Лемар (Алехандро Франсес 79'), Бриан Хиль (Хоэль Рока 79'), Владислав Ванат (Кристиан Стуани 88')
Осасуна: Серхио Эррера, Хавьер Галан (Рауль Гарсия 75'), Хорхе Эррандо, Алехандро Катена, Валентен Розье, Аймар Орос, Рубен Гарсия (Абель Бретонес 75'), Лукас Торро, Хон Монкайола (Мойсес Гомес 68'), Анте Будимир, Виктор Муньос (Энрике Барха 85')
Жёлтые карточки: Владислав Ванат 85' — Хон Монкайола 46', Хавьер Галан 70'
Благодаря победе «Жирона» набрала 21 очко и смогла подняться на 12-е место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» с 19 баллами идет 14-й.