Благодаря победе «Жирона» набрала 21 очко и смогла подняться на 12-е место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» с 19 баллами идет 14-й.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал 24-летний украинский нападающий Владислав Ванат .

В матче 19-го тура испанской Примеры «Жирона» на своем поле одолела «Осасуну» со счетом 1:0.

