Бывший вратарь «Ростова» Роман Герус высказался о выступлении калининградской «Балтики» в текущем сезоне РПЛ.

Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики» globallookpress.com

«Какая команда стала лучшей в минувшем году? "Балтика". Интересно наблюдать за игрой команды, она не отсиживается в обороне, здорово атакует, постоянно отнимает очки у топовых клубов.

Заслуга Андрея Талалаева? Футболисты играют большую роль, но без главного тренера и его помощников такого результата команда не добилась бы.

Не факт, что кто‑то заиграл бы в другой команде? Тот же Саусь. Большой вопрос, может ли он топово играть только при Талалаеве или будет на таком же уровне играть в ЦСКА, если уйдет туда.

Нужно ли уходить зимой или ждать лета, чтобы закрепить успех "Балтики"? Главный тренер наверняка понимает, как будет выглядеть команда весной. Если уйдут один‑два человека, это не станет потерей, у Талалаева должны быть варианты, кем их заменить. В "Балтике" погоду определяют не отдельные футболисты, а команда», — цитирует Геруса «Матч ТВ».

«Балтика» набрала 35 очков по итогам первой части сезона и занимает 5-е место в РПЛ после 18-ти туров.