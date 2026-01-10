В матче 1/32 финала Кубка Англии «Эвертон» по пенальти проиграл «Сандерленду»- 1:1, по пенальти 0:3.

В основное время на гол Энцо Ле Фе хозяева ответили точным ударом Джеймса Гарнера.

Все решилось в серии пенальти, где в составе «Эвертона» не забил как раз Гарнер, Тьерно Барри и Бету.

Результат матча

Эвертон Ливерпуль 1:1 Сандерленд Сандерленд

0:1 Энцо Ле Фе 30' 1:1 Джеймс Гарнер 89' пен.

Эвертон: Джордан Пикфорд, Бету, Нэйтан Паттерсон ( Reece Welch 116' ), Джеймс Тарковски, Виталий Миколенко ( Elijah Campbell 104' ), Мерлин Рёль ( Адам Азну 86' ), Джеймс Гарнер, Тайлер Диблинг ( Тьерно Барри 75' ), Харрисон Армстронг, Дуайт Макнил, Jake O'Brien

Сандерленд: Робин Руфс, Деннис Киркин, Норди Мукиэле, Трай Хам, Натан Морайа-Уэлш ( Дэниел Баллард 71' ), Энцо Ле Фе, Ноа Садики, Гранит Джака, Ромейн Мандл, Саймон Адингра ( Брайан Бробби 71' ), Luke O'Nien

Жёлтые карточки: Тьерно Барри 90+2' — Ноа Садики 45+1', Гранит Джака 88', Дэниел Баллард 90+1', Норди Мукиэле 109', Трай Хам 115'