В матче 1/32 финала Кубка Англии «Эвертон» по пенальти проиграл «Сандерленду»- 1:1, по пенальти 0:3.
В основное время на гол Энцо Ле Фе хозяева ответили точным ударом Джеймса Гарнера.
Все решилось в серии пенальти, где в составе «Эвертона» не забил как раз Гарнер, Тьерно Барри и Бету.
Результат матча
ЭвертонЛиверпуль1:1СандерлендСандерленд
0:1 Энцо Ле Фе 30' 1:1 Джеймс Гарнер 89' пен.
Эвертон: Джордан Пикфорд, Бету, Нэйтан Паттерсон (Reece Welch 116'), Джеймс Тарковски, Виталий Миколенко (Elijah Campbell 104'), Мерлин Рёль (Адам Азну 86'), Джеймс Гарнер, Тайлер Диблинг (Тьерно Барри 75'), Харрисон Армстронг, Дуайт Макнил, Jake O'Brien
Сандерленд: Робин Руфс, Деннис Киркин, Норди Мукиэле, Трай Хам, Натан Морайа-Уэлш (Дэниел Баллард 71'), Энцо Ле Фе, Ноа Садики, Гранит Джака, Ромейн Мандл, Саймон Адингра (Брайан Бробби 71'), Luke O'Nien
Жёлтые карточки: Тьерно Барри 90+2' — Ноа Садики 45+1', Гранит Джака 88', Дэниел Баллард 90+1', Норди Мукиэле 109', Трай Хам 115'
Таким образом, «Сандерленд» стал участником 1/16 финала Кубка Англии.