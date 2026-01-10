Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поделился своим мнением об игре вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

Хаби Алонсо
Хаби Алонсо globallookpress.com

«Я не собираюсь открывать его миру — он уже всем известен.  Уровень, который он демонстрирует, фантастический.  Это особенный игрок.  Но он не меняет нашу подготовку к матчу.  Да, это игрок, способный обострять игру, но наш план остается тем же.

Мы хорошо знаем "Барселону".  Никаких секретов здесь нет.  Нужно провести целостный, полноценный матч.  Игроков много, Педри — один из них.  Есть и другие футболисты, которые тоже очень важны», — приводит слова Алонсо As.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится 11-го января, в 22:00 по мск.

В матче 10-го тура Ла Лиги «Реал» на своем поле обыграл каталонцев со счетом 2:1.