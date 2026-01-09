Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о скором переходе полузащитника «Зенита» Жерсона в «Крузейро».

Юрий Семин globallookpress.com

«Любой человек, который увидел бы Жерсона на клубном чемпионате мира, сказал бы, что он — топ. Но главное, была ли у него мотивация ехать в "Зенит" и работать? Это большой вопрос. В "Зените" он показал 30 процентов своих возможностей. Почему? Знают только близкие люди, которые сопровождали его контракт. Жерсон ничего такого не показал, чтобы считать его потерей для "Зенита". На мой взгляд, "Зенит" из этой ситуации вышел 50/50 — ничего не потерял, но и не заработал», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что «Зенит» и «Крузейро» согласовали трансфер полузащитника, который обойдется бразильскому клубу в 30 млн евро.

В текущем сезоне РПЛ бразилец провёл 12 матчей и забил один гол.