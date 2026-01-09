Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор поделился первыми впечатлениями от работы в лондонском клубе.

Лиам Росеньор globallookpress.com

«Я думаю, что сейчас тренеров часто меняют. Давление ощущается с самого первого дня, и, если бы я не был готов принять его и эту честь, меня бы здесь не было.

Я с нетерпением жду матча. Я не могу дождаться завтрашнего вечера. Игроки и персонал оказали мне полную поддержку и позволили почувствовать себя как дома.

Если тебе страшно, то нет смысла быть тренером. Я буду работать 24 часа в сутки. Я собираюсь подтолкнуть их к тому, чтобы они попытались добиться успеха», — приводит слова Росеньора ВВС.

41-летний специалист сменил на данной должности Энцо Мареску, уволенного 1 января.

Контракт англичанина с «синими» рассчитан до лета 2032 года. Его дебют состоится уже завтра в кубковом матче с «Чарльтоном».