Экс-вратарь «Спартака» Сергей Песьяков поделился мнением о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера «красно-белых».

Хуан Карседо
Хуан Карседо globallookpress.com

«Какое будущее у "Спартака" с Карседо?  Сложно говорить, это же "Спартак", постоянные качели, а уже хочется стабильности.  Мне кажется, история с назначением Карседо неплохая.  Думаю, он вырос как личность, его результаты говорят сами за себя, ментально все будет выдерживать.

Не будет ли такой эмоциональной истории, как с Деяном Станковичем?  Все зависит от результата.  Будут побеждать, значит, не надо так скакать.  Хотя у Андрея Талалаева есть с этим проблемы, несмотря на то, что "Балтика" хорошо играет.  Но это эмоции.  Он сам говорит, что в игре его лучше не трогать, он не всегда справляется с эмоциями.

Сможет ли с Карседо "Спартак" побороться за чемпионство?  Не в этом сезоне.  В следующем, если дадут время, почему бы и нет, — цитирует Песьякова "Матч ТВ".

Карседо стал главным тренером "красно‑белых" в понедельник. "Спартак" ушел на зимний перерыв в РПЛ на шестом месте.