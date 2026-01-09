Экс-вратарь «Спартака» Сергей Песьяков поделился мнением о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера «красно-белых».

Хуан Карседо globallookpress.com

«Какое будущее у "Спартака" с Карседо? Сложно говорить, это же "Спартак", постоянные качели, а уже хочется стабильности. Мне кажется, история с назначением Карседо неплохая. Думаю, он вырос как личность, его результаты говорят сами за себя, ментально все будет выдерживать.

Не будет ли такой эмоциональной истории, как с Деяном Станковичем? Все зависит от результата. Будут побеждать, значит, не надо так скакать. Хотя у Андрея Талалаева есть с этим проблемы, несмотря на то, что "Балтика" хорошо играет. Но это эмоции. Он сам говорит, что в игре его лучше не трогать, он не всегда справляется с эмоциями.

Сможет ли с Карседо "Спартак" побороться за чемпионство? Не в этом сезоне. В следующем, если дадут время, почему бы и нет, — цитирует Песьякова "Матч ТВ".

Карседо стал главным тренером "красно‑белых" в понедельник. "Спартак" ушел на зимний перерыв в РПЛ на шестом месте.