В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги отношения выяснят «Айнтрахт» и дортмундская «Боруссия». Команды сыграют 9 января на «Дойче Банк Парк» во Франкфурте. Начало встречи в 22:30 мск.
«Айнтрахт» сейчас на 7-й позиции с 25 очками на счету. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Гамбургом» и не смогла обойти «Штутгарт». В этом туре «орлы» сделают вторую попытку. При этом в случае победы хозяева могут претендовать сразу на 5-е место в таблице.
«Боруссия» Д стремится стать главным конкурентом «Баварии» в борьбе за титул. Сейчас она ближе всех к первой позиции и находится на расстоянии 9 очков. В прошлом поединке гости обыграли гладбахскую «Боруссию», добыв треть победу за последние 5 матчей.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Букмекеры оценивают шансы команд на победу коэффициентами 3.65 и 2.02.
- Искусственный интеллект в своем прогнозе сделал ставку на победу «Боруссии» со счетом 2:1.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.