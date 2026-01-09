В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги отношения выяснят «Айнтрахт» и дортмундская «Боруссия». Команды сыграют 9 января на «Дойче Банк Парк» во Франкфурте. Начало встречи в 22:30 мск.

«Айнтрахт» сейчас на 7-й позиции с 25 очками на счету. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Гамбургом» и не смогла обойти «Штутгарт». В этом туре «орлы» сделают вторую попытку. При этом в случае победы хозяева могут претендовать сразу на 5-е место в таблице.

«Боруссия» Д стремится стать главным конкурентом «Баварии» в борьбе за титул. Сейчас она ближе всех к первой позиции и находится на расстоянии 9 очков. В прошлом поединке гости обыграли гладбахскую «Боруссию», добыв треть победу за последние 5 матчей.

