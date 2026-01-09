Пресс-служба «Челси» сообщила, кто будет помогать новому главному тренеру клуба Лиаму Росеньору.

Лиам Росеньор globallookpress.com

«41-летний Лиам принял команду во вторник. После того как он понаблюдал за нашим матчем с "Фулхэмом", Росеньор впервые выйдёт на тренерскую скамейку в субботу, когда мы будем играть с "Чарльтон Атлетик" в третьем раунде Кубка Англии. К Росеньору на "Стэмфорд Бридж" присоединились Калифа Сиссе и Джастин Уокер. Оба стали тренерами основной команды, ранее они работали с Росеньором в "Страсбурге".

Бен Уорнер также перешел в "Челси" из клуба Лиги 1 в качестве аналитика основной команды», — сказано в сообщении пресс-службы лондонского клуба.

О назначении 41-летнего англичанина стало известно 6 января. Он сменил на посту главного тренера уволенного 1 января Энцо Мареску. Ранее Росеньор возглавлял «Страсбург».