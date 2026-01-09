Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев высказался о конкуренции Матвея Сафонова с Люкой Шевалье за место «первого номера» в «ПСЖ».

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Я бы между ними отдал предпочтение Сафонову. Он, прежде всего, ни в чем не слабее, вся борьба впереди. Сейчас шанс у Шевалье показать, что он тоже в порядке. Матвею в любом случае пришлось бы отвоевывать место в воротах. Никто же не говорил, что после травмы он придёт и сразу начнёт играть», — цитирует Абаева «Советский спорта».

Сафонов в настоящий момент восстанавливается от перелома руки, полученного во время финала Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти).