Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высказался о возможном интересе иностранных клубов к футболисту «Локомотива» Алексею Батракову.

Алексей Батраков globallookpress.com

«Я не верю, что предложений нет. Скорее всего, они есть, просто о них не говорят. Он молодой футболист, и клуб не будет отдавать его просто так. Здесь всё упирается в контракт и позицию "Локомотива". Важно не название лиги, а стиль команды и тренера. Германия, Франция, Испания, Англия — везде высокий уровень. Всё индивидуально: стиль футболиста, требования тренера, философия клуба. Решение должен принимать сам игрок», — цитирует Ташуева «Советский спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник провёл 17 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 6 голевых передач.