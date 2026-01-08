В матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Брайтоном» — 1:1.
На исходе первого тайма Эрлинг Холанн вывел «горожан» вперед с пенальти.
На 60-й минуте «Брайтон» смог отыграться после гола Каору Митома, которому ассистировал Ясин Айари.
Результат матча
Манчестер СитиМанчестер1:1Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув
1:0 Эрлинг Холанд 41' пен. 1:1 Каору Митома 60'
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Абдукодир Хусанов, Натан Аке (Райан Шерки 73'), Бернарду Силва, Тейьяни Рейндерс, Николас Гонсалес (Родриго Эрнандес 64'), Филип Фоден (Nico O'Reilly 73'), Жереми Доку, Эрлинг Холанд, Матеус Нунес (Рико Льюис 73'), Max Alleyne
Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Максим Де Кёйпер, Льюис Данк, Ян Паул ван Хекке, Каору Митома (Джеймс Милнер 83'), Диего Гомес (Дэнни Уэлбек 77'), Ферди Кадиоглу, Паскаль Грос, Ясин Аяри (Tom Watson 83'), Джек Хиншелвуд, Жоржиньо Рюттер (Браян Груда 77')
Жёлтые карточки: Джанлуиджи Доннарумма 60' — Льюис Данк 29', Паскаль Грос 41', Ян Паул ван Хекке 53', Максим Де Кёйпер 60', Каору Митома 69', Tom Watson 89'
«Ман Сити» с 43 очками на второй строчке, «Брайтон» (29) — 10-й.