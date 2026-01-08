«Ман Сити» с 43 очками на второй строчке, «Брайтон» (29) — 10-й.

На 60-й минуте «Брайтон» смог отыграться после гола Каору Митома , которому ассистировал Ясин Айари.

На исходе первого тайма Эрлинг Холанн вывел «горожан» вперед с пенальти.

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Брайтоном» — 1:1.

7.50

Прогнозы•Сегодня 23:00 «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставка Минимальная победа «канониров»?

Футбол•Сегодня 01:36 Чемпионская гонка трещит по швам: Митома отобрал очки у «Сити» на «Этихаде»

Футбол•Сегодня 01:13 «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Сегодня 00:38 «Фулхэм» — «Челси»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Сегодня 00:30 «Манчестер Сити» — «Брайтон»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 16:04 Кручу-верчу: какого дриблёра ЦСКА и «Динамо» присмотрели себе в Бразилии

Футбол•Вчера 13:49 Суперкубок Испании: смогут ли «Реал», «Атлетико» или «Атлетик» остановить «Барсу»?

Футбол•06/01/2026 17:17 В зоне доступа. Максименко, Дзюба и еще 8 игроков РПЛ с истекающими контрактами

Футбол•06/01/2026 16:09 Свободу Кобби Мейну! 11 игроков АПЛ, которым надо спасать свою карьеру

Футбол•06/01/2026 13:34 Хватит экспериментов: почему «Манчестер Юнайтед» обязан назначить топ-тренера

Выбор читателей

Футбол•31/12/2025 15:39 Месси, Роналду, Мбаппе, Холанн или Кейн: кто стал лучшим бомбардиром 2025 года?

Футбол•01/01/2026 12:50 Идеальная замена для Семеньо и Салаха и супер надежный вратарь: топ-5 звезд Чемпионшипа, которые готовы к АПЛ

Футбол•31/12/2025 08:15 На кофейной гуще. Отставка Семака, трансфер Батракова, Дзюба в сборной и ещё 7 предсказаний на 2026 год

Футбол•04/01/2026 17:17 Друг Венгера, звездный бразилец «Зенита», Кордоба для бедных. Новые имена 2025 года в РПЛ

Футбол•02/01/2026 11:24 Развод по-лондонски: почему уход Марески из «Челси» был неизбежен

Самое интересное

Футбол•02/12/2025 17:16 Длинный рукав снова в моде: как культовый элемент формы вернулся в АПЛ

Футбол•02/12/2025 13:51 Больше, чем икона стиля: почему Бекхэм — один из самых недооцененных футболистов своего поколения

Футбол•02/12/2025 11:31 Опасная инвестиция: Райс, Энцо и Кайседо доказали, что 100 млн лучше потратить на универсала, чем на форварда

Бои•02/12/2025 13:17 UFC окончательно превратился в шоу: Лопесу дали 2-й бой за пояс, Евлоев и Мерфи вне гонки