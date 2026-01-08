Нападающий «Краснодара» Хуан Боселли продолжит карьеру в «Пари НН», а форвард «быков» Александр Кокшаров станет игроком нижегородского клуба. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

Стало известно, что это разные сделки, а не прямой обмен футболистами.

Кокшаров подпишет контракт с «Пари НН» до лета 2027-го года. У «Краснодара» останется приоритетное право выкупа футболиста, сумма отступных — 500 млн рублей если «Пари НН» будет играть в РПЛ, и 200 млн рублей — если будет играть в Первой лиге.

В нынешнем сезоне Боселли провел за «Пари НН» 16 матчей в рамках РПЛ и забил 7 голов. Кокшаров принял участие в 5-и встречах за нижегородскую команду на правах аренды, отметился голом и голевой передачей.