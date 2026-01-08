8 января в Джидде состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором сыграют две мадридские команды — «Атлетико» и «Реал». Старт встречи в 22:00 мск.
Дерби Мадрида — это всегда интересно и напряженно. В сентябре «Атлетико» нанес «Реалу» крупное поражение 2:5 в Примере, поэтому «сливочные» явно точат на «матрасников» зуб.
Последний раз в Суперкубке команды встречались в позапрошлом сезоне. Тогда встреча также была в полуфинале и «Реал» выбил «Атлетико», победив в дополнительное время. Кто т как победит сегодня?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров на победу в матче составляют 3.05 и 2.35, тогда как на проход команд в финал цифры составляют 2.10 и 1.75.
- По прогнозу ИИ, матч выиграет «Атлетико» со счетом 2:1.
Трансляция матча
