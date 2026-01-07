Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом».

Доминик Собослаи globallookpress.com

«Премьер-лига — это непросто. Ее не выигрываешь к январю, поэтому я не думаю, что мы играем против чемпионов. Это они играют против чемпионов.

И, вероятно, они это тоже знают, как и мы. Конечно, они одни из фаворитов этого года, невероятная команда с очень хорошими игроками. Но мы не должны забывать о "Манчестер Сити" и об "Астон Вилле", которая тоже показывает отличные результаты.

Так что нет, это не мы играем против чемпионов, а они играют против чемпионов», — цитирует Собослаи Sky Sports.

Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» состоится в четверг, 8 января, и начнется в 23:00 мск.