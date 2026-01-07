Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер выразил желание вновь стать исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед». Он готов работать бесплатно до конца текущего сезона, чтобы помочь команде, сообщает Indykaila News в социальных сетях.

Уле-Гуннар Сульшер manutd.com

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» пока не принял окончательного решения по поводу нового главного тренера и продолжает рассматривать различные кандидатуры. На этой неделе обязанности главного тренера временно исполняет Даррен Флетчер.

5 января клуб объявил об уходе Рубена Аморима с поста главного тренера. Португальский специалист работал с «Манчестер Юнайтед» с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года.