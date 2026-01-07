Авторитетный портал Squawka подсчитал количество созданных голевых моментов игроков английской Премьер-лиги.
Первое место в этом рейтинге занимает Фил Фоден из «Манчестер Сити», создавший для своих партнеров 56 голевых моментов.
Второе-третьем место делят капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш и игрок «Ливерпуля» Доминик Собослаи с 52 моментами.
Хавбек мерсисайдцев Флориан Вирц занимает 4-ю позицию с 50 моментами. Вингер «горожан» Жереми Доку и форвард «Арсенала» Букайо Сака замкнули пятерку лидеров с 49 созданными моментами.